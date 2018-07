Les feux de l'amour - Episode du 26 juillet 2018

Phyllis déjeune avec Jack et ils discutent de Fred, le pêcheur. Jack offre un collier en alexandrite à Phyllis. Adam les interrompt. Phyllis rend visite à Fred qui prétend écrire un roman sur sa vie avec sa femme. La collection de Chelsea connaît un gros succès en Europe alors que les produits ne sont pas encore fabriqués. Gabriel tente de modérer l'enthousiasme d'Abby et Victoria en fait de même avec Chelsea. Nicholas vient calmer le jeu en invoquant les valeurs familiales. Sharon avoue à Nicholas qu'elle pense à se faire interner dans un établissement psychiatrique. Dylan surprend leur conversation et offre son soutien à Sharon. Dylan accuse Neil d'être impliqué dans la disparition d'Hilary. Celui-ci présente ses excuses à Gwen, convaincue qu'il a passé la nuit avec elle pour pouvoir subtiliser le badge d'hôpital de sa sœur. Il nie, mais il avoue qu'il a recommencé à boire. Luca, le mari de Marisa, arrive à L'underground. Elle lui donne secrètement rendez-vous pour discuter.