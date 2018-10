Les préparatifs de Noël battent leur plein à Genoa City. Victor exige que Victoria et Abby restent au travail au lieu d'aller faire les magasins, ce qui agace Nikki. Jack et William s'expliquent. Phyllis fait de son mieux pour qu'ils se réconcilient. Sharon revoit Adam pour la première fois depuis la révélation de son identité. Chelsea et Dylan évoquent leur histoire passée.