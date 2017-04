Les feux de l'amour - Episode du 27 avril 2017  

Dylan tente d'obtenir de Ian qu'il soit donneur pour Paul, en vain. Leslie confirme à Nikki que Ian ne peut pas avoir d'enfants et l'encourage à dire la vérité à Paul et à Dylan. Noah essaie de piéger Mariah en l'accusant d'avoir volé son portefeuille, mais il ignore qu'Abby l'a caché ensuite dans les toilettes de L'underground. Sur place, la police se rend compte qu'il s'agit d'un coup monté. Sharon est fâchée et Mariah, dégoûtée, démissionne de L'underground. Neil convainc Hilary de se marier dès le lendemain. Cane pousse Devon à déclarer sa flamme à Hilary. Avery a décidé de s'occuper d'Austin malgré les réticences de Leslie et plus encore, de Dylan. Michael et le Père Todd sont au chevet de Paul dont la santé se détériore encore. Nikki avoue à Paul qu'il est le père de Dylan. Ce dernier a tout entendu. Victor continue de menacer Ian.