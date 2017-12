Les feux de l'amour - Episode du 27 décembre 2017

Sharon et Faith se réfugient dans leur maison après leur accident de voiture. Sharon est stressée à l'idée que Nick apprenne ce qui leur est arrivé. Dylan les rejoint et la calme. Le toit du Néon écarlate s'effondre. Sage et Nick s'embrassent dans les décombres de la remise. Dans la salle, Victor arrive à rejoindre Nikki et Phyllis. Avery aide Joe. Un incendie se produit dans l'immeuble de Chelsea et William. Elle descend Katie et Johnny, mais William se retrouve inconscient dans l'appartement. Connor est avec lui. Gabriel sauve le petit et repart chercher William. Summer trouve le presse-livre qui aurait tué Austin. Kevin, Noah, Courtney, Mariah, Fen et Abby décident de faire passer ce crime pour un accident. Neil arrive à réanimer Hilary. Cane retrouve Lily, qui lui en veut de lui avoir menti. Ashley rencontre Jack, qui sort en débraillé d'une remise. Elle ne comprend pas à quel jeu il joue avec Kelly et Phyllis. Elle tente de lui faire la morale.