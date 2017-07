Les feux de l'amour - Episode du 27 juillet 2017  

Nick annonce à Summer que Sharon et lui vont se marier. Austin fait part de sa frustration à Summer, il est las de tout devoir à la famille de sa compagne et aimerait être plus indépendant. Abby et Jack discutent du nouveau parfum qu'Ashley veut créer chez Jabot, sous la direction du chimiste en chef, Stitch. Victor essaie d'obtenir des renseignements auprès de sa fille, en vain. Sharon s'endort sur le canapé et parle dans son sommeil. Elle dévoile son secret et Mariah l'a entendu. Le docteur Cutler menace d'interrompre le traitement de Phyllis car elle ne donne pas de signe d'amélioration. Pourtant, il ment et maintient Phyllis dans cet état. Victor menace de retirer ses dons à la fondation du docteur. Phyllis parvient à se lever et à s'enfuir. Mariah vient voir Victor et lui propose de lui dévoiler le secret de Sharon.