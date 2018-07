Sharon décide de retourner suivre un traitement à Fairview avec le soutien de ses proches. Dans le même temps, Abby a un rendez-vous important pour le travail. Luca, le mari de Marisa, est en ville pour la voir, mais Jack et Victor s'inquiètent pour leurs secrets et vont essayer de lui faire quitter Genoa City. Phyllis s'est fait un nouvel ami, Fred, mais celui-ci semble cacher sa véritable identité et pourrait être une menace pour Jack et elle.