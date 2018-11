Les feux de l'amour - Episode du 27 novembre 2018

Chelsea organise le défilé de robes de mariées. Abby et Summer lui imposent leur participation. Victor et la police, sous la direction de Paul, surveillent l'échange d'Adam contre Natalie durant le défilé. Après la restitution d'Adam, le ravisseur emmène Natalie, mais celle-ci parvient à s'échapper et Dylan arrête le ravisseur. Natalie s'est éclipsée dans la cohue. Elle prépare ses affaires pour s'enfuir, mais Phylis l'en empêche. Le docteur Anderson persuade Sharon que Sage est dangereuse et l'enjoint d'éviter que Sage ne s'approche de Sully. Sage et Nicholas décident de tendre un piège au docteur Anderson. Nick prend rendez-vous pour une entrevue privée avec le docteur Anderson, à qui il confie ses "inquiétudes" au sujet du comportement erratique de Sage. Il pousse ainsi le docteur Anderson à envisager l'internement de Sage.