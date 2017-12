Les feux de l'amour - Episode du 28 décembre 2017

La tempête coupe le courant à Genoa City. Paul, aidé par Michael, Lauren et Stitch, met en place un centre de secours au Néon écarlate. Dylan essaie de convaincre Sharon d'aller à l'hôpital pour soigner la blessure qu'elle s'est faite à la tête après son accident de voiture. Ils finissent par se rendre au Néon écarlate pour demander à Stitch de soigner Sharon. Dylan apprend alors que le toit de L'underground s'est effondré à cause de la tempête. Il s'y rend pour essayer de sauver les personnes coincées à l'intérieur. Il retrouve d'abord Sage et Nicholas, puis Avery et Joe. Nicholas décide de continuer les recherches pour retrouver ses parents et Dylan l'accompagne. Nikki, Victor et Phyllis attendent désespérément de l'aide alors que Jack est mal en point. Il retrouve peu à peu ses esprits et tente de parler d'Adam à Victor. Gabriel parvient à sauver William de l'incendie. Chelsea et William sont tous les deux très reconnaissants même s'ils ont du mal à comprendre pourquoi il a risqué sa vie pour le sauver.