Les feux de l'amour - Episode du 28 février 2019

Sharon rend visite à Patty pour qu'elle l'aide à comprendre le sens des rêves qu'elle a eus récemment. Patty lui explique que selon elle, Sharon n'était pas enceinte à Fairview. Le docteur Anderson lui aurait embrouillé les idées avec tous les médicaments qu'elle lui administrait. Dans le même temps, Sage rend visite à l'infirmière Stephens à l'hôpital de Genoa City pour la mettre au pied du mur car elle connaît la vérité : Stephens et Anderson se connaissaient. Anderson était sa psychiatre et Stephens lui doit sa carrière car c'est elle qui l'a fait engager à l'hôpital. Ses précédents employeurs l'ont renvoyée car ils la soupçonnaient d'euthanasier des patients en fin de vie. Nikki a envie de voir Victor pour lui dire qu'elle l'aime et qu'elle est toujours de son côté, mais ce dernier a du mal à passer outre le témoignage qu'elle a livré au tribunal. Nick et Dylan s'inquiètent pour leur mère et ont peur qu'elle replonge dans l'alcool. Kevin a changé depuis qu'il a gagné beaucoup d'argent et Mariah ne manque pas de le lui faire remarquer. Il se rapproche également de Natalie, ce qui déplaît à Mariah. Kevin ne semble se rendre compte de rien et préfère profiter de ce que l'argent peut lui offrir en allant manger du caviar avec Natalie.