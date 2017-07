Les feux de l'amour - Episode du 28 juillet 2017  

Summer souhaite rendre visite à Phyllis à l'hôpital. Elle ignore que cette dernière s'est échappée. Elle est recueillie par un automobiliste inconnu. Le docteur Cutler fait tout pour décourager Summer de venir. L'enquête sur la disparition de Ian Ward avance : du sang a été retrouvé sur sa veste et ses clés, sur le site de la carrière. Paul et Michael constatent qu'il y a la même boue sur les bottes de Dylan que dans la carrière. Nikki redoute que Paul arrête son propre fils. Mariah, qui a surpris Sharon en train de parler dans son sommeil, révèle à Victor que Faith n'est pas la fille de Nicholas. Nikki cherche à intégrer Mariah à la famille, mais celle-ci refuse. Nikki en tient partiellement son mari responsable. Sharon propose à Summer d'être sa demoiselle d'honneur. Lauren confie à Christine qu'elle a des difficultés conjugales avec Michael. Mariah et Austin commencent à bien s'entendre. Victor vient rendre visite à Sharon et Nick mais sous couvert de porter un toast pour leur mariage, il en profite pour subtiliser des affaires de Faith dans le but de les faire analyser pour vérifier les dires de Mariah.