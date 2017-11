Les feux de l'amour - Episode du 28 novembre 2017

Summer retrouve Fen pour discuter. Elle lui raconte que Mariah a embrassé Austin et Fen s'empresse de remettre en question Austin. Summer s'énerve et part. Kelly et Stitch sont à l'hôpital après que cette dernière se soit évanouie au Club après avoir ingurgité du poison. Elle pense que Phyllis a empoisonné son thé. De son côté, Phyllis rencontre Victoria au Club et essaie de lui soutirer des informations sur Kelly. Pendant ce temps, Jack fait venir le docteur Cutler à la maison. Il veut qu'il lui parle des autres patients qui étaient dans l'essai clinique avec Phyllis. Le médecin lui explique que la plupart vont bien, mais que certains présentent effectivement des troubles du comportement et ont du mal à ressentir de l'empathie. Jack se demande si les problèmes de Phyllis ne seraient pas liés directement à son coma ou à l'essai clinique. Sage est chez Nick. Faith fait un caprice car elle ne supporte pas la présence d'une autre femme dans la maison et appelle sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Sage s'excuse, mais Nick prend sa défense. Sharon récupère Faith et rentre avec elle, tandis que Sage et Nick prévoient de se revoir pour un rendez-vous… Kevin essaie de faire comprendre à Mariah qu'il est là pour elle et qu'elle n'a pas besoin de le rejeter constamment. Austin, qui n'en veut pas à Mariah pour le baiser, lui affirme que Kevin et elle pourraient un jour former un vrai couple, solide et stable. Summer, énervée par sa conversation avec Fen, arrive à L'underground et voit Mariah. Elle l'insulte sous les yeux d'Austin. Phyllis et Jack se disputent une fois de plus au sujet de Kelly quand celle-ci arrive, tout juste sortie de l'hôpital, et dit à Jack que Phyllis a tenté de l'empoisonner.