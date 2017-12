Les feux de l'amour - Episode du 29 décembre 2017

Après la soirée de Saint-Valentin, les jeunes essaient de comprendre ce qui s'est passé, qui aurait pu tuer Austin et décident de couvrir Summer qui pense l'avoir tué. Ils élaborent une histoire plausible à raconter à la police. Mariah confronte Abby sur sa relation adultère avec Austin. A L'underground, Nikki, Victor, Jack et Phyllis sont toujours coincés sous les décombres et Jack a besoin de voir un médecin rapidement. Dylan et Nick tentent de fouiller les décombres pour les retrouver. Pendant ce temps, coincés au milieu de nulle part dans le froid, Jill, Colin, Cane, Lilly, Neil, Devon et Hilary tentent de survivre après le crash de l'avion. Hilary est inconsciente et a perdu du sang. Devon décide de partir à pied pour aller chercher de l'aide. Lauren s'inquiète pour Jill. Michael lui apprend qu'il a raté une séance de chimiothérapie pour rester avec elle.