Les feux de l'amour - Episode du 29 janvier 2018

Christine demande à un ami procureur d'engager des poursuites civiles contre Neil, qui a fait des aveux complets. Il a eu beau s'excuser de l'avoir renversée et d'avoir causé la perte de son bébé, elle lui en veut terriblement et compte le lui faire payer, sans aucune pitié. Elle annonce à Paul qu'elle ne peut plus avoir d'enfant, suite à des complications. Cane va voir Michael afin qu'il étudie son contrat, il souhaite déloger Jill à la tête de Chancellor. Plus tard, il se réconcilie avec Lily. Lauren et Michael se disputent. Il n'arrive plus à faire semblant que leur relation est au beau fixe. Devon demande à Leslie de défendre Neil, ce qu'il refuse d'emblée, mais il finit par accepter. Phyllis va chez Victor pour découvrir ce qu'il prépare. Elle apprend que Kelly s'est suicidée. Elle annonce la nouvelle à Jack. Celui-ci se remet à parler à son père, John.