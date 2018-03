Les feux de l'amour - Episode du 29 mars 2018

Chelsea n'étant pas joignable, William se charge de Connor, malade, et le ramène à l'appartement de celle-ci. Peu de temps après, Gabriel arrive et les deux hommes ne cessent de se quereller. William finit par joindre Chelsea, qui rentre en urgence. Elle tente tant bien que mal de les calmer et William finit par partir. Jack, qui est toujours prisonnier de Kelly, semble entièrement sous son contrôle et n'essaie plus de s'enfuir. Phyllis se rend au centre où se trouve Joe afin de raisonner sa sœur et de la faire revenir à Genoa City, en vain. Ashley reproche à Jack d'agir étrangement, mais ce dernier parvient à la convaincre que cette histoire de fusion va servir les intérêts de Jabot. William confie à sa sœur qu'il trouve le comportement de Gabriel très étrange et qu'il connaît des détails troublants sur sa vie et celle d'Adam...