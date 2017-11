Les feux de l'amour - Episode du 29 novembre 2017

Kelly accuse Phyllis d'avoir voulu la tuer en empoisonnant son thé. Phyllis, triste de voir que Jack a des doutes sur sa santé mentale, s'emporte et brise un vase. Jack promet de la soutenir, mais il souhaite qu'elle se fasse soigner. Kelly espère secrètement récupérer Jack. Cane empêche de justesse Neil de faire une surprise à Hilary et de la surprendre avec Devon. Colin poursuit son chantage auprès de ce dernier. Devon essaie de le raisonner, mais Colin finit par le faire céder et offre l'argent obtenu à Jill pour racheter la société Chancellor. Hilary se sent de plus en plus coupable vis-à-vis de Neil. Avec l'aide d'un complice, Joe menace Dylan. Ce dernier, déterminé à en découdre, a acheté une arme. Affolée, Avery court prévenir Joe du danger.