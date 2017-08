Les feux de l'amour - Episode du 3 août 2017  

Nick se pose des questions quant à l'urgence de son mariage. Noah l'encourage à attendre encore, mais Sharon refuse de reculer la date. Victor rencontre le docteur Jorgensen en Suède afin de réaliser des tests ADN sur une brosse à cheveux de Faith et un verre dans lequel Nick a bu. Il veut savoir si elle est bien sa petite-fille. Phyllis, qui a été prise en stop, approche de Genoa City. Contre son gré, Paul vient arrêter Dylan en raison de preuves que Christine estime accablantes. Neil veut envoyer Hilary à New York pour remplacer Jack à une convention. Elle finit par se laisser persuader, malgré sa réticence à quitter Genoa City. Plus amoureux que jamais, Devon apprend par Neil, qui ne se doute toujours de rien, qu'il a proposé le divorce à Hilary et qu'elle a refusé. Mariah arrive en retard à l'essayage de sa robe de demoiselle d'honneur et refuse un bracelet que Sharon lui offre, ce qui occasionne une dispute avec Summer qui lui reproche sa dureté envers elle.