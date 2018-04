Les feux de l'amour - Episode du 3 avril 2018

Summer, Mariah et Kyle se réjouissent que le meurtrier de Courtney et d'Austin ait enfin été trouvé. Kevin n'est pas de cet avis, il pense que l'enquête s'est résolue bien trop vite. Il pense qu'il s'agit d'un coup monté contre Tobias. Joe peut aller et sortir en hôpital de jour, mais il a besoin d'une aide à domicile pour le soutenir. Avery propose qu'il vienne habiter chez elle. Sage et Nick annoncent à Faith qu'elle va avoir une petite sœur. Elle n'est pas contente, mais elle se radoucit quand Nicholas lui promet qu'il parlera au juge afin qu'elle puisse dormir une fois par semaine chez Sharon. Dylan affirme à Nicholas qu'il sera présent pour aider Sharon. Victor reçoit des appels d'une personne qui est à la recherche du vrai Jack. Il croise ensuite Phyllis et Marco. Victor parle seul avec Marco et l'accuse d'avoir tout mis en scène pour que Tobias soit accusé à sa place pour les meurtres de Courtney et d'Austin. Nikki retrouve Neil au poste de police. Ce dernier est furieux qu'elle ne veuille toujours pas se faire aider. Ils rencontrent Victor au Club et Neil lui dit que Nikki était ivre la veille. Nikki ne veut plus les voir et part sur la terrasse où elle se remet à boire.