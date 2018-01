Les feux de l'amour - Episode du 3 janvier 2018

Après l'effondrement du toit de L'underground, tout le monde est très inquiet : Jack et Victor n'ont toujours pas été retrouvés. Pendant ce temps, Summer, Kevin, Noah, Mariah et Fenmore tentent de cacher à Paul et Michael ce qu'ils savent sur la disparition d'Austin, mais ces deux derniers se doutent de quelque chose. Kelly et Phyllis se disputent : Kelly prétend avoir passé la nuit avec Jack, lors de la Saint-Valentin. Gabriel avoue à Chelsea que son mariage avec Sage est un mariage blanc. Paul découvre que tous les passagers de l'avion ont survécu. Il apprend également par le shérif qu'Austin a été retrouvé en vie. Sur ces entrefaites, Nick appelle : Jack a aussi été retrouvé. Hélas, les secouristes restent sans nouvelles de Victor. Désemparée, Nikki boit un verre d'alcool. A ce moment, la porte s'ouvre : Victor est de retour.