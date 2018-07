Les feux de l'amour - Episode du 3 juillet 2018

Sharon annonce à Faith qu'elle va se marier avec Dylan. Ce dernier avoue à Paul qu'il renonce à intégrer les forces de police car il préfère privilégier sa famille. Lily et Michael sont aux côtés de Devon pour l'aider dans l'affaire de la disparition d'Hilary. Michael apprend d'un des policiers qu'un homme a téléphoné de l'hôtel pour annuler le guide qui devait accompagner Hilary lors de la randonnée. Lily soupçonne Colin d'avoir révélé à Hillary la vérité sur la call girl et d'être responsable de sa disparition, mais le coup bas vient d'une personne plus proche d'elle… Victor fait une visite éclair à L'underground pour donner son cadeau à Sage et Nicholas. Ensuite, il se rend au poste de police pour parler de l'affaire Harding avec Paul. Lors de la fête prénatale, tout le monde apprend que Sharon et Dylan sont fiancés, au grand dam de Nikki et Victoria.