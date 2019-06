Les feux de l'amour - Episode du 3 juin 2019

Adam demande à Michael de dire à Chelsea qu'il veut la quitter. Anita essaie de persuader Chelsea de quitter Adam. Victoria et Nick viennent au ranch pour s'expliquer sur le sabotage avec Victor, qui vient de sortir de prison. Chloé révèle à Victor qu'elle a brûlé les pages du journal. Jill surprend sans se faire voir Phyllis et William au lit. Phyllis souhaite quitter Jack. Chelsea reçoit la première visite de Chloé et doit lui apprendre qu'Adam est en prison pour meurtre.