Les feux de l'amour - Episode du 3 mai 2017  

Dylan et Paul ne se sont toujours pas réveillés de leur opération. Au chevet de Dylan, Avery le supplie de respecter la promesse qui lui a faite tandis que Todd prie pour que son frère s'en sorte. Christine ne veut pas que Nikki annonce à Paul que Dylan est son fils. Tyler accepte de rompre ses fiançailles avec Abby lorsque cette dernière lui avoue avoir volé le portefeuille de Mariah. Nicholas emménage chez Sharon. A cette occasion, cette dernière prépare un repas de famille et propose à Mariah de se joindre à eux. Parallèlement, Nicholas apprend que Mariah et Ian se connaissent depuis longtemps. Il décide de s'allier avec son père afin de découvrir le lien qui les unit.