Les feux de l'amour - Episode du 3 mai 2019

Hilary souhaite organiser une fête surprise pour l'anniversaire de Jack. Lily surprend ses manigances et la renvoie de L'athletic club. Hilary menace d'inverser la situation car elle va devenir l'unique propriétaire des lieux suite à son divorce avec Devon. Ashley suggère à Phyllis que Jack et elle partent en escapade au chalet Abbott pour l'anniversaire de celui-ci. William l'apprend et tente de dissuader Phyllis, en vain. Face aux sautes d'humeur de Sharon, Mariah se demande si elle continue de prendre ses médicaments. Summer, Nicholas, Victoria et Kevin tentent de découvrir qui est à l'origine des fuites de pétrole chez Newman. Natalie est mise hors de cause, Summer doute de la sincérité de Luca et Victoria finit par accuser violemment William, avant de le regretter.