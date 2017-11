Les feux de l'amour - Episode du 3 novembre 2017

C'est le soir du réveillon à Genoa City. Lily, Kelly et Cane ont organisé une grande fête à L'athletic club. Joe, en rendez-vous avec Ashley, croise Avery et Dylan qui réalisent rapidement qu'ils auraient mieux fait de ne pas venir. Lily a peur que Kelly devienne folle en croisant Phyllis et Jack. Chelsea et William sont censés se rendre à la fête ensemble, mais William décide de passer chez Victoria pour voir les enfants avant d'y aller. Chelsea arrive donc seule à la fête et croise Adam sous sa fausse identité.