Les feux de l'amour - Episode du 3 octobre 2018

Neil a décidé d'avouer à la police qu'il a enlevé Hilary, mais Devon n'est pas d'accord. Il le suit au poste et l'empêche de se rendre. Hilary est soulagée car elle ne veut pas que Neil aille en prison. Une journaliste interroge Hilary au sujet du docteur Neville. Cane explique à son père que Joe essaie de le piéger pour récupérer Lily. Pendant ce temps, Lily et Joe passent du temps ensemble et deviennent encore plus proches. Cane et Colin décident de trouver des preuves contre Joe. Colin appelle Joe en prétextant lui proposer une affaire tandis que Cane se rend dans sa chambre d'hôtel. Grâce à Lily, qui a la combinaison de son coffre, ils découvrent un sweat-shirt qui ressemble à celui que portait l'homme qui a demandé une rançon. Dylan arrive à Fairview et fait la connaissance de son fils. Sharon et lui décident de l'appeler Sullivan, en l'honneur de son ami mort à la guerre. Mariah annonce à Nick, Sage et Faith que Sharon a accouché.