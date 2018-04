Les feux de l'amour - Episode du 30 avril 2018

Summer demande des explications à Jack, en réalité Marco, lorsqu'elle comprend qu'il est à l'origine de l'arrestation de son grand-père. Ashley n'approuve pas non plus les méthodes des Abbott. Jack, en réalité Marco, nie en bloc ses accusations et obtient le soutien de William, heureux de se venger de Victor. Lorsque Paul l'interroge sur ce qui lui est reproché, Victor ne réagit pas. Victoria passe le voir et menace de dire ce qu'elle sait à Paul si Victor ne se bat pas pour faire reconnaitre son innocence. Victor lui interdit de parler et lui demande d'engager des gardes du corps pour tous les membres de la famille. Summer déclare à Paul que Victor est victime d'un coup monté par Jack et Kyle. Ce dernier est arrêté pour être interrogé. Victor paie sa caution et retrouve la liberté. Marisa et Jack sont sur le point de quitter leur hôtel quand un complice armé de Marco les interrompt. Marisa et Jack l'obligent à appeler Marco pour lui dire qu'il a éliminé Jack.