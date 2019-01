Les feux de l'amour - Episode du 30 janvier 2019

C'est le procès de Victor. Les témoins de l'accusation défilent. Jack raconte son kidnapping, ses aventures sur le cargo puis, la période où il fut le prisonnier de Kelly Andrews, sa fuite et la découverte de son sosie, Marco Annicelli. Adam est dégoûté et trouve que son père est allé trop loin, après l'histoire de Paragon. Phyllis, violée à de multiples reprises par Marco, est victime d'une crise de nerfs au tribunal. Nikki aussi pointe la tendance de Victor de vouloir toujours tout dominer, en contournant la loi au besoin. Summer hésite à défendre son grand-père, qui lui répond que sa mère est instable. Victor décide de se séparer de Michael, son avocat et de se défendre seul.