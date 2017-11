Les feux de l'amour - Episode du 30 novembre 2017

William invite Chelsea à un rendez-vous galant pendant lequel Chelsea lui raconte que Gabriel est une fois de plus passé à son studio. Elle a l'impression qu'il la connaît plus qu'il ne le devrait. Ils sont interrompus par Sage et Gabriel qui se font passer pour un couple. William les invite à se joindre à eux. Sharon est furieuse contre Nicholas car Sage était chez lui en peignoir devant Faith. Elle décide d'utiliser ce fait contre lui pour le battre au tribunal. Nicholas essaie de la convaincre que tout cela n'est qu'un malentendu. Dylan s'énerve contre Joe qui n'arrête pas de s'immiscer dans son travail et dans sa vie amoureuse. Il menace de le tuer s'il continue.