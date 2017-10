Les feux de l'amour - Episode du 30 octobre 2017

C'est le réveillon de Noël. Nicholas passe chez Sharon en Père Noël pour déposer les cadeaux de Faith, qui lui demande de rester. Sharon accepte. Lorsque Victor passe pour offrir lui aussi un présent à Faith, il reproche à Nicholas de se laisser manipuler par Sharon. Kevin appelle Mariah en urgence et lui demande de venir au poste de police pour l'aider à retrouver le lapin de Harding. Ils finissent par retrouver Rosco, ainsi que ses bébés. Cette aventure rapproche Mariah et Kevin. Dylan s'arrête chez Nikki et lui offre son cadeau : une boîte de photos et d'autres souvenirs datant de son enfance, qui appartenaient à son père. Nikki est très touchée. Hilary et Neil ont réuni la famille pour l'occasion. Lorsque Lily allume une bougie, Neil aperçoit la flamme. Devon insiste auprès d'Hilary pour la voir seule le lendemain. Lauren, Michael et Fen dînent tous les trois dans une ambiance morose. Michael décide d'aborder le sujet de son cancer et d'en faire une fête.