Les feux de l'amour - Episode du 30 octobre 2018

C'est le réveillon de Noël. La famille Newman est réunie au Belvédère, tandis que Victor est resté dans son bureau pour travailler. William vient le voir et le sermonne au sujet de sa famille. Victoria et Adam tentent de le convaincre de se joindre à la fête, sans succès. Finalement, Faith finit par le faire venir. Lily et Cane ont décidé d'offrir un dernier Noël parfait à leurs enfants. Neil essaie de les rapprocher. Victoria accepte que William passe un moment avec les enfants. Hilary souhaite rendre à Devon les bagues qu'il lui a offertes, mais il refuse. Phyllis et Jack, venus en amoureux au chalet, reçoivent la visite surprise de tout le clan Abbott. Tout le monde passe un joyeux réveillon et célèbre l'importance de la famille.