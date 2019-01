Les feux de l'amour - Episode du 31 janvier 2019

Victor est au courant du complot pour truquer son procès, élaboré par Phyllis et Michael. Il renvoie ce dernier et décide de se représenter lui-même. Summer ne sait plus en qui elle peut avoir confiance, elle est perdue et se fait manipuler par son grand-père. Nikki boit un verre en cachette. Victor contre-interroge ses quatre enfants, Nikki, ainsi que Phyllis et Jack. William insiste auprès de Jack pour que Phyllis assiste à la totalité du procès, ce qui lui permettrait ensuite de passer à autre chose.