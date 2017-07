Les feux de l'amour - Episode du 31 juillet 2017  

Victor arrive chez Sharon et Nick sous prétexte de les féliciter pour leur mariage. En réalité, il souhaite récupérer des cheveux de Faith pour prouver que son fils n'est pas son père biologique. Nick et Sharon demandent respectivement à Noah et Mariah d'être témoin et demoiselle d'honneur à leur mariage. Christine s'inquiète pour Paul, qui n'est pas objectif au sujet de Dylan dans l'affaire Ian Ward. Phyllis s'est échappée de son centre en stop. Nikki replonge dans l'alcool.