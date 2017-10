Les feux de l'amour - Episode du 31 octobre 2017

Phyllis est chamboulée en découvrant la vidéo que toute la famille a tournée pour elle afin de la mettre au courant de tous les évènements qu'elle a raté durant son coma. Hilary et Devon se retrouvent dans le parc Chancellor pour discuter un peu. Grâce à Victoria, Ben reçoit un appel de son fils. Sa joie est de courte durée car William arrive pour distribuer des cadeaux à ses enfants. Avery et Dylan ont fermé Le néon écarlate pour y passer seuls le réveillon de Noël. Alors que Genoa City est plongé dans le noir à cause d'une coupure de courant, seul Le néon écarlate est épargné et tout le monde finit par s'y retrouver pour fêter Noël. Mais alors que Nicholas propose un toast pour remercier Dylan, on apprend qu'il n'a pas de générateur de secours et que c'est un miracle de Noël.