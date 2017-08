Les feux de l'amour - Episode du 4 août 2017  

Ashley souhaite reprendre son poste de coprésidente chez Jabot. Connor mord Johnny. Chelsea et William se retrouvent à l'hôpital où ils croisent Victoria. Sharon et Nick finissent les préparatifs du mariage, avec l'aide de Kelly. Phyllis retourne chez elle. Ashley, Abby et Stitch ont rendez-vous pour parler du produit d'Ashley. Summer demande à Jack d'employer Austin comme cameraman chez Jabot. Mariah propose à Kevin de l'accompagner au mariage de Sharon et Nick. Ce dernier se fait enlever devant sa porte.