Les feux de l'amour - Episode du 4 avril 2018

Nikki se réveille avec la gueule de bois et tombe des nues lorsqu'elle réalise qu'elle a passé la nuit avec Walt. Neil fait de son mieux pour l'aider, mais Nikki refuse de coopérer. Victoria cherche à tout prix un moyen d'aider sa mère et demande conseil à Nicholas et William. Neil lui propose d'organiser une réunion de famille pour confronter Nikki à son problème et l'emmener en cure de désintoxication. William met Sage en garde contre Victor. Phyllis fait tout pour qu'Avery et Dylan se remettent ensemble, mais chacun semble heureux respectivement avec Joe et Sharon.