Les feux de l'amour - Episode du 4 avril 2019

Michael apporte à Chelsea et Adam une copie du journal de Sage. Ils sont outrés par ce qu'ils lisent. Adam demande à Nick la permission d'exhumer le corps de Constance. Il cherche des preuves pour s'innocenter. Luca prétend qu'il a eu Victoria au téléphone et que ses instructions sont que Summer fasse l'interview avec la journaliste, afin d'éviter un scandale. William informe Victoria pour la petite marée noire, puis demande à Natalie de trouver des infos. Il en parle à Noah, qui comprend que Luca a menti. Nick est triste pour son fils et Sharon est terrifiée à l'idée qu'il découvre la vérité pour Sully. Mariah tente de la rassurer et de la dissuader de ne plus lui mentir. Kevin hésite entre Natalie et Mariah. Michael lui conseille de tenter sa chance, une fois qu'il aura réfléchi à celle qu'il préfère. Son choix est fait, c'est Natalie.