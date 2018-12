Les feux de l'amour - Episode du 4 décembre 2018

Phyllis, Jack et William annoncent à Victoria qu'ils vont former un partenariat pour remettre l'entreprise Jabot sur pied. Convalescent, William quitte l'hôpital et retrouve l'intimité de son foyer. Phyllis et Jack tentent de convaincre Adam de leur revendre le projet de sécurité internet que Victor a acquis aux dépens de William. Sage parvient à se faire passer pour instable auprès des docteurs Karshmer, Anderson et Barton. Ce dernier, au départ plus sceptique que ses collègues, finit par autoriser le transfert de Sage à Fairview pour qu'elle y soit internée. Chelsea tente de convaincre Adam de dévoiler les nouveaux secrets que Victor détient contre lui, en vain. Nicholas arrive chez eux pour exiger qu'Adam cesse de se préoccuper de Sage.