Les feux de l'amour - Episode du 4 février 2019

Tout le monde est dans l'attente du verdict du procès de Victor. Chelsea arrive à convaincre Adam de retourner au tribunal pour être témoin de ce qui va se passer. Phyllis se confie à William. Ils sont une nouvelle fois surpris par Victoria, qui fait part de ses doutes les concernant à Jack. Ce dernier trouve Nikki au bar et l'empêche de boire. Ils sont rejoints par Nicholas, qui leur annonce la fin des délibérations. Tout le monde se réunit pour écouter la décision du juge qui condamne Victor à dix ans de prison. Ce dernier fait un long discours exprimant à la fois son désarroi par rapport à la trahison de sa famille et son amour pour elle. Avant d'être conduit en prison, Victor s'arrête pour parler à ses proches et leur annonce qu'à présent, il considère qu'ils n'existent plus pour lui. William n'ayant pas assisté au verdict, Jack se rend chez lui pour lui annoncer le verdict et lui demander ce qu'il y a entre sa femme et lui...