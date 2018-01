Les feux de l'amour - Episode du 4 janvier 2018

Phyllis, au chevet de Jack, assiste à une crise de Kelly qui affirme avoir passé la nuit avec lui dans la remise avant que le toit de L'underground s'effondre. Jack est furieux et lui dit qu'il ne veut plus jamais la revoir. Nikki, désespérée d'être sans nouvelles de Victor, se sert un verre de vodka devant Nicholas, Abby et Victoria. Victor arrive. Il a survécu, mais il s'évanouit. On l'envoie à l'hôpital, où il se retrouve dans la même chambre que Jack. Nikki avoue à Victoria et Nicholas qu'elle était ivre au baptême de Katie. Paul annonce à Kevin, Summer, Mariah et Noah qu'on a retrouvé un jeune homme dans un ravin près du chalet des Abbott. Summer espère qu'il s'agit d'Austin, mais c'est Kyle qui était venu pour faire la surprise à Abby pour son anniversaire. Kevin, Mariah et Summer sont chargés de rapatrier la voiture de Kyle à Genoa City. Noah les rejoint et ils s'aperçoivent qu'une serviette dépasse de son coffre. Les soupçons pèsent sur Kyle. Adam avoue à Sage que Jack sait qui il est. Jack affirme à Adam que, sous l'influence de ses médicaments, il a peut-être laissé croire à Victor qu'Adam était vivant. William confie à Chelsea ses doutes concernant Gabriel, mais elle n'est pas d'accord avec lui.