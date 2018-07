Les feux de l'amour - Episode du 4 juillet 2018

Chelsea et Gabriel signent l'achat d'une maison à Paris afin de s'y installer complètement. Les entreprises Newman et Abbott retrouvent leur indépendance mais Jabot perd Abby, qui décide de travailler pour son père. Sharon se sent mal vis-à-vis de Dylan car le médecin lui annonce qu'elle doit attendre un certain temps avant de retomber enceinte. Nick propose à Sage de l'épouser le jour même. Noah anticipe l'événement et prévient Sharon, de peur qu'elle réagisse mal. Celle-ci s'emporte. Sharon tente de rassurer Noah. Il aide son père, avec Marisa, pour les préparatifs de la cérémonie qui aura lieu dans le parc Chancellor. Jack a envie de lever le pied chez Jabot. Phyllis trouve un compromis et lui conseille de nommer Ashley co-P.-D.G. Nick souhaite un mariage en comité restreint, juste avec ses enfants.