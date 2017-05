Les feux de l'amour - Episode du 4 mai 2017  

Dylan tente d'avouer à Paul qu'il est son fils, mais celui-ci est encore sous l'effet de l'anesthésie liée à son opéartion. Il délire et pense à Ricky. Pour le calmer, Nikki lui annonce la nouvelle. Sharon invite Mariah à dîner en famille. Jack est en colère contre Kelly car il l'a vue dans les bras de Ben. Il pense qu'ils fréquentent. Summer se tourne vers Nicholas. Elle souhaite qu'il l'aide à convaincre Jack de la laisser utiliser son argent pour régler la caution d'Austin. Celui-ci n'est pas d'accord non plus.