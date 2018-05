Les feux de l'amour - Episode du 4 mai 2018

Sharon et Dylan annoncent à Mariah, Noah et Paul qu'ils attendent un bébé. Paul semble réjoui, Noah et Mariah trouvent cela rapide. Nikki est en état de choc et malgré de bonnes intentions, elle ne peut s'empêcher de provoquer Sharon, qui finit par la mettre à la porte.A l'hôpital, Avery est bouleversée suite à son viol. Elle est convaincue que son agresseur est Joe. Dylan quitte le repas prévu chez Sharon pour venir la réconforter, puis il se rend chez Joe. Marisa informe Jack que Marco et Victor ont rendez-vous au parc Chancellor et que cela risque de mal tourner. Nikki trouve Victor très inquiet. Equipé d'un gilet pare-balles, Marco veut attirer Victor au parc Chancellor et le provoquer. D'abord réfractaire à l'idée, Adam accepte d'être son complice. Finalement, Jack semble se présenter le premier et Victor lui tire dessus.