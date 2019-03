Les feux de l'amour - Episode du 4 mars 2019

Sharon découvre que Sullivan n'est pas son fils grâce à un test ADN. Après une énième dispute avec Sharon, Nikki décide de partir malgré l'opposition de Dylan, qui redoute de la laisser seule. Sage finit par obtenir la vérité par l'infirmière Stephens : le docteur Anderson lui a pris son bébé, Christian, et l'a donné à Sharon, dans le but de faire souffrir Nick. Hilary s'excuse auprès de Jack et réintègre son poste, appuyée par Neil. Malgré les dénégations de Stich, Max continue de penser qu'Abby le déteste. Sharon souhaite partir pour un long week-end avec sa petite famille, mais Sage arrive chez elle. Ashley réalise qu'un des patients réagit mal au traitement.