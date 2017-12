Les feux de l'amour - Episode du 5 décembre 2017

C'est le baptême de Katherine, la fille de Victoria et William. Toute la famille est invitée à la cérémonie, sauf Victor... Il fait irruption dans l'église, malgré les consignes et s'attire les foudres des invités, notamment celles d'Ashley, persuadée qu'il fait tout pour couler Jabot. Phyllis préfère décliner l'invitation et se reposer. En réalité, elle profite de ce moment pour voir Michael et lui demander d'être son avocat. Avery prétend avoir un rendez-vous professionnel pour échapper à la cérémonie. En fait, elle passe voir Joe dans sa chambre d'hôtel, munie d'un micro, dans l'espoir d'obtenir des aveux sur ses agissements envers Dylan. Elle n'obtiendra rien. Désespérée, Nikki boit en cachette et semble berner tout le monde, sauf au moment de la photo de famille, où elle perd l'équilibre avec la petite Katherine dans les bras.