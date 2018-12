Hilary décide de ne pas divorcer de Devon et lui fait part de ses sentiments, mais ce dernier craint de souffrir à nouveau. Jill et Colin simulent une dispute avec Lauren, Michael et Neil pour complices, afin d'ouvrir les yeux à Lily et Cane afin qu'ils se remettent ensemble, ce qui fonctionne. A Fairview, Sage mène l'enquête sur le docteur Anderson, tandis que Nicholas fait mine de se rapprocher du médecin pour en savoir plus.