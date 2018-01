Les feux de l'amour - Episode du 5 janvier 2018

Jack et Victor sont dans la même chambre d'hôpital. Victor propose à Jack de faire une trêve. D'abord hésitant, Jack n'est finalement pas hostile à sa proposition. Kyle passe voir Jack dans sa chambre d'hôpital. Kevin, Mariah et Summer ont ramené sa voiture à Genoa City et finissent par lui parler de la serviette tachée de sang. Il dit que son nez a saigné à la suite d'un combat de boxe. Lily en veut à Cane de lui avoir menti. Elle lui demande de partir. Cane est furieux. Colin tente de le raisonner tandis que Jill en fait autant avec Lily. Lily finit par accepter que Cane revienne à la maison, mais il est braqué. Hilary dit toute la vérité à Neil : elle n'a jamais cessé de penser à son plan initial qui était de détruire sa famille. Devon est à la porte lorsqu'elle précise que le faire tomber amoureux d'elle faisait également partie de son stratagème.