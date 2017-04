Les feux de l'amour - Episode du 6 avril 2017  

Lily rencontre Tyler au bar du Club, buvant de l'alcool de bon matin… Elle l'encourage à ne pas laisser partir Abby. Tyler se rend à la salle de sport et Nicholas arrive. Ce dernier reproche à Tyler d'avoir attiré Mariah à Genoa City et insiste pour savoir ce dont elle est capable. Cane a organisé une sorte de chasse au trésor pour l'anniversaire de Lily. Cane n'a pas dénoncé son père à Victor pour l'avoir piégé avec Bonaventure. Avery voit d'un mauvais œil le rapprochement entre Summer et Austin. Malgré les réticences de Nicholas, Sharon rend visite à Mariah, à Portland. Jill et Colin font estimer collier de Katherine par Stephen. Il vaudrait 18 millions de dollars. Colin appelle Malone en cachette pour lui dire de venir le voler, ce qui lui permettrait de régler ses dettes.