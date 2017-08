Les feux de l'amour - Episode du 7 août 2017  

On fête l'enterrement de vie de célibataires de Sharon et Nick, dont le second mariage est prévu le lendemain. Les garçons "kidnappent" Nick sur le pas de sa porte pour l'emmener boire des bières sur le terrain de football, désert, du lycée de Genoa City. Pendant ce temps, les filles arrivent chez Sharon et l'entraînent sur la terrasse de l'Athletic Club pour une réception privée. Mais le temps est à la pluie et les filles comme les hommes se retrouvent finalement, sans s'être concertés, dans le petit bar louche que fréquentaient Sharon et Nick dans leur jeunesse. L'alcool coule à flots. Un ex-détenu reconnaît en Michael le procureur qui l'a fait emprisonner et le frappe. Pourtant aveugle, Neil venge Michael d'un coup de poing dans la figure de l'homme en question. Une bagarre générale s'ensuit. Tout le monde se retrouve en garde à vue au poste de police. Ils sont libérés un peu plus tard grâce à une caution payée par William.