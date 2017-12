Les feux de l'amour - Episode du 7 décembre 2017

Après le baptême de Katherine, Nikki manque de lâcher sa petite-fille lors d'une séance photo. Elle avoue alors que les symptômes de sa sclérose en plaques reviennent. Victor, conscient que la vente du quartier des entrepôts ne fait qu'ajouter du stress à sa femme, décide d'annuler la transaction. Il demande alors à Jill de lui fournir la totalité de la somme le soir-même si elle tient toujours à acheter Chancellor. Dans le cas contraire, l'entreprise reviendra à l'acheteur le plus offrant. Adam croise ses nouveaux voisins, Chelsea et William, sur le pas de la porte et les invite à boire un verre. Il en profite pour essayer de se rapprocher de Chelsea, mais Sage arrive, ce qui soulage William. Après leur départ, Sage lui rappelle que l'agent immobilier de sa grand-mère les surveille de près et qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, sous peine de se faire démasquer. Christine et Paul découvrent une bouteille d'antigel dans le garage de Jack et découvrent qu'une rousse mystérieuse a trafiqué les caméras de surveillance du Club le jour où Kelly a été empoisonnée. Phyllis donne rendez-vous à Kelly pour lui dire qu'elle va quitter la ville, mais Jack la rattrape à temps. A leur retour chez Jack, Christine et Paul procèdent à son arrestation.