Les feux de l'amour - Episode du 7 janvier 2019

William est en retard à son rendez-vous avec Victoria et l'organisatrice de mariage. En arrivant, il montre à Victoria un C.D. contenant les preuves que Victor était de mèche avec Marco Annicelli et qu'il a fait kidnapper Jack. William pousse Phyllis et Jack à dénoncer cette histoire à la police. Phyllis avoue à Summer qu'elle complote avec William contre son grand-père. Victor découvre que Natalie l'espionne dans son bureau par le biais d'une webcaméra. Il la renvoie sur le champ. Très maligne, elle avait confié le vrai programme à William. Très en colère, Summer la met à la porte de son appartement et trouve du réconfort auprès de Luca. Chelsea tente de convaincre Adam de quitter Genoa City, pour aller faire leur vie ailleurs. Ce dernier refuse. Mais, à la suite d'un règlement de compte avec Victor, il décide de revoir ses priorités. Victoria apporte le C.D. son père et lui demande des explications.