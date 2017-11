Les feux de l'amour - Episode du 7 novembre 2017

C'est le jour de l'an à Genoa City. Colin fait avouer à Cane que le monde des affaires lui manque. Cane annonce à Lily qu'il envisage de quitter L'athletic club pour récupérer les commandes des industries Chancellor. Lily se montre compréhensive. Michael se fait une entorse à la cheville en courant. Angoissée, Lauren arrive à l'hôpital. Gloria trouve sa réaction démesurée. Lauren et Michael appréhendent l'avenir, mais ils sont plus soudés que jamais. Dylan remet à Nikki des tracts pour le maintien du Néon écarlate. Elle accepte de les distribuer, mais Victor change de sujet. Avery et Dylan se doutent qu'une personne influence le maire. Devon invite Gwen à passer le jour de l'an chez Hilary et Neil. Hilary et Devon inventent des prétextes pour se retrouver dans la cuisine. Neil semble recouvrer la vue et distingue un rapprochement entre eux. Jill pense que Katherine lui a lancé un défi en léguant son entreprise à Victor. Elle est déterminée à la récupérer, avec l'aide de Colin.